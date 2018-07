Securitas krijgt wisselbeker tornooi 'De Helden van 22 maart 2016' 12 juli 2018

De ploeg van Securitas, die op 20 maart dit jaar het voetbaltornooi 'De Helden van 22 maart 2016' won, heeft zopas de wisselbeker in ontvangst mogen nemen. Tijdens dat tornooi, dat dit jaar voor de tweede keer georganiseerd werd, namen veertig ploegen het op de voetbalvelden van KVW Zaventem tegen elkaar op. Met het tornooi worden de aanslagen van 22 maart 2016 op een sportieve en positieve manier herdacht. "Dit fantastisch initiatief waarvan Kurt Thomas de organisator is en dat werd gerealiseerd met de medewerking van KVW Zaventem, de sportdienst en de technische dienst zal volgend jaar een vervolg krijgen rond 22 maart 2019", zegt sportschepen Erik Rennen (N-VA). "We hopen het succes van de voorbije twee edities dan te kunnen evenaren."





(RDK)