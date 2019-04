Schoolsprong begeleidt ouders bij ‘sprong’ van kinderen van kleuter- naar lager onderwijs Robby Dierickx

01 april 2019

10u52 1 Zaventem In Zaventem loopt momenteel voor de derde keer het project Schoolsprong. Dat moet ouders en kinderen helpen bij de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar.

De voorbije weken werden via huisbezoeken en schoolpoortcontacten aan de gemeenteschool in Zaventem de eerste contacten gelegd met ouders die moeilijker bereikbaar zijn. Uiteindelijk namen zowat twintig ouders met tien verschillende nationaliteiten deel aan het project Schoolsprong. De bedoeling van het project is ouders voor te bereiden op de ‘sprong’ van hun kinderen van het kleuter- naar het lager onderwijs.

Drempelverlagend

“De thema’s van de ouderbijeenkomsten werden in samenspraak met de ouders en de leerkrachten gekozen”, zegt schepen van Welzijn en Onderwijs Dirk Philips (Open Vld). “Gezond ontbijt, observaties in de klas, schoolrijpheid, hoe taalvaardigheid stimuleren of huiswerk: al deze thema’s kwamen aan bod. Met deze aanpak dragen we bij aan het verhogen van ouderparticipatie op school en proberen we drempelverlagend te werken rond ouder-schoolcommunicatie in het belang van het kind. Vanaf september zullen de instrumenten en methodieken die ontwikkeld werden, ingezet worden in andere Zaventemse basisscholen.”