Schepencollege distantieert zich van ‘De groepsaankoop van de Zaventemnaren’ Robby Dierickx

25 februari 2019

09u22 0 Zaventem Het gemeentebestuur van Zaventem is niet opgezet met de oproep van Wikipower voor groepsaankopen die de Zaventemnaren de voorbije weken in hun brievenbus kregen. Volgens het schepencollege wordt de indruk gewekt dat de groepsaankopen een link hebben met de gemeente.

Heel wat inwoners kregen de voorbije weken een brief in de bus met als onderwerp ‘Bespaar geld dankzij een groepsaankoop met zoveel mogelijk Zaventemnaren’. Het schepencollege distantieert zich echter van de actie. “Aangezien door de initiatiefnemer de indruk gewekt wordt dat de groepsaankopen een link hebben met de gemeente Zaventem, vinden we het belangrijk hierover duidelijkheid te verschaffen”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “De oproep vanwege Wikipower is een zuiver commercieel initiatief, waarin het gemeentebestuur niet betrokken is. De gemeente Zaventem staat dan ook op geen enkele manier garant voor de kwaliteit van het aanbod, voor de prijzen, noch de dienstverlening.”

Nog volgens Holemans veroorzaakt de oproep van Wikipower verwarring omdat de gemeente samen met de provincie en 3Wplus zelf ook groepsaankopen voor dakisolatie, muurisolatie, ramen en zonnepanelen promoot.