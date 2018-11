Schepen zorgt voor commotie door uithaal op Facebook Robby Dierickx

28 november 2018

14u50 0 Zaventem De beslissing van Open Vld en CD&V om N-VA uit de meerderheid te knikkeren, kwam woensdagochtend duidelijk hard aan bij N-VA-schepen Luk Vander Elst. Op zijn persoonlijke Facebookpagina postte hij immers dat “de gijzeling door de moslimgemeenschap kan beginnen nu drie van de zestien leden van de meerderheid moslim zijn”. “Een domme uitspraak”, gaf hij nadien zelf toe.

“Zo’n uitspattingen op Facebook zijn het bewijs dat we de juiste beslissing namen om niet langer met N-VA in zee te gaan”, liet burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) weten. “Het is ronduit racistisch en wij zijn geen racisten.”

Schepen Luk Vander Elst, die na Nieuwjaar op de oppositiebanken moet zetelen, veranderde zijn bericht amper vijf minuten nadat hij het gepost had. “Het was een emotionele reactie op het feit dat we aan de kant geschoven werden”, klinkt het. “Ik wilde de moslimgemeenschap zeker niet viseren en wil me dan ook verontschuldigen voor het bericht. Wel blijf ik erbij dat de gijzeling van de belangengroepen nu kan beginnen. Er moet maar één iemand van de zestien meerderheidsleden onder druk van een belangengroep de stekker uit de coalitie trekken en we zitten zonder meerderheid.”