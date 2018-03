Rood licht voor 40 flats in Kleinenbergstraat EERSTE RESULTAAT NIEUWE WET DIE APPARTEMENTEN IN OPEN RUIMTE VERBIEDT ROBBY DIERICKX

27 maart 2018

03u03 0 Zaventem Er komen dan toch geen veertig flats in de Kleinenbergstraat. Het schepencollege heeft de bouwvergunning voor dat project geweigerd omdat "de appartementen niet aansluiten op de tegenoverliggende Acaciawijk".

Een projectontwikkelaar mag zijn plannen voor de bouw van veertig appartementen in de Kleinenbergstraat in Sint-Stevens-Woluwe opbergen. Het Zaventemse schepencollege heeft de bouwaanvraag voor de flatgebouwen geweigerd. Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V) is de weigering van de vergunning het eerste zichtbare resultaat van een nieuwe stedenbouwkundige verordening die sinds begin dit jaar van kracht is in de luchthavengemeente.





"Daarmee zetten we een grendel op de bouw van appartementen buiten de dorpskernen", aldus Dewandeleer. "Nieuwe appartementen kunnen we alleen toestaan in een welomschreven zone die beperkt wordt tot de dorpskernen, waar vandaag al flatgebouwen staan. De open ruimte en verder van de kern gelegen gebieden worden van appartementen uitgesloten. Buiten die zones willen we geen nieuwe appartementsgebouwen meer zien. De Kleinenbergstraat is een van die zones die niet langer in aanmerking komen voor flatgebouwen, vandaar de weigering van de bouwvergunning. De appartementen zouden daar immers niet goed aansluiten op het meer gemoedelijke karakter van de tegenoverliggende Acaciawijk. De nieuwe verordening moet dit soort toestanden absoluut vermijden."





Maximaal vier bouwlagen

In de dorpskernen wordt de hoogte van de appartementsgebouwen bovendien beperkt tot maximaal vier bouwlagen. "Bestaande flats die zich buiten de afgebakende zone bevinden, kunnen uiteraard blijven", zegt de schepen nog. "Maar de verordening was een noodzaak voor de inwoners, die net als wij de druk op onze gemeente en de open ruimte voelen. De bevolkingsgroei speelt daar een heel belangrijke rol in. Als we kijken naar de groei in de bevolkingscijfers tussen 2010 en 2016, dan neemt Zaventem de derde plaats in Vlaams-Brabant in. In 2019 zullen we vermoedelijk de kaap van 35.000 inwoners overschrijden, wat een grote druk zet op nieuwe investeringen in scholen, kinderopvang en sportinfrastructuur."





Flathotels

Zeven jaar geleden weigerde het toenmalige schepencollege ook al de bouwaanvraag voor de komst van vier gebouwen met 72 flathotels in de Acaciawijk. In die flathotels zouden werknemers van verschillende bedrijven in ondergebracht worden. Maar het gemeentebestuur liet destijds weten dat het project er niet zou passen.