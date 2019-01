Rode afvalcontainers moeten zwerfvuilprobleem leerlingen oplossen Robby Dierickx

07 januari 2019

13u40 0 Zaventem In de buurt van de secundaire scholen ZAVO en Koninklijk Atheneum staan voortaan zes opvallend rode afvalcontainers die de zwerfvuilproblematiek rond de scholen moeten terugdringen. De kleinere openbare vuilnisbakken in het centrum van Zaventem kunnen de hopen lunchafval niet aan en dus werd naar een oplossing gezocht.

De oudste leerlingen van de twee middelbare scholen in de Hoogstraat in Zaventem gaan tijdens de middagpauze regelmatig in het centrum van de luchthavengemeente iets eten. Omdat de kleine vuilnisbakjes de grote hoeveelheid lunchafval niet kunnen slikken, belandde heel wat afval op de grond. Samen met de leerlingen en de scholen werd dan ook een tijdelijke oplossing gevonden voor het probleem. Zo werden tijdens de kerstvakantie zes opvallend rode containers met de scholenlogo’s op strategische plaatsen in de omgeving van de twee scholen geplaatst.

Bij de lokale handelaars hangen affiches op met de locaties van de zes containers. Maandag werd de actie gelanceerd en de leerlingen konden meteen een prijs winnen. Er werden aan de schoolpoort flyers met informatie over de nieuwe vuilnisbakken uitgedeeld. Wie zijn naam op de flyer schreef en die vervolgens in één van de nieuwe containers dropte, kon hiermee een gratis broodje of snack bij één van de handelszaken winnen.

De rode vuilnisbakken blijven slechts tijdelijk rond de scholen staan en dit in afwachting van de volledige vernieuwing van de vuilnisbakjes in Zaventem.