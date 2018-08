Risicovolle verkeerspunten krijgen afwasbaar likje verf 28 augustus 2018

02u49 0 Zaventem Enkele leden van Jong CD&V hebben afgelopen weekend actie gevoerd op gevaarlijke plekken in het Zaventemse verkeer. Risicovolle locaties kregen een afwasbaar likje verf en versleten zone 30-markeringen werden met krijt bijgewerkt.

"Er is nood aan een strategisch plan voor voet- en fietspaden", menen de CD&V-jongeren en dus haalden ze zelf de handen uit de mouwen. Zo kreeg de wegmarkering van de zone 30 in de Diegemstraat vlak bij secundaire school ZAVO een krijtlaag. Op de Mechelsesteenweg in Sterrebeek werd met afwasbare verf een nieuw zebrapad aangelegd, terwijl op de Leuvensesteenweg in Sint-Stevens-Woluwe het plots ophoudende fietspad verlengd werd. "Sommige straten en wijken in onze gemeente hebben nog nooit een voetpad gekregen", klagen de jongeren aan. "We willen stoepen en oversteekplaatsen aanpassen, zodat deze veilig en toegankelijk zijn. Ook voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Vlaanderen moet trouwens eveneens haar verantwoordelijkheid nemen door steenwegen veiliger te maken."





Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) is 'not amused' met de ludieke actie van Jong CD&V. "Het kan niet dat men overal zomaar zebrapaden schildert. Elke verkeerswijziging moet eerst met de verkeerscel van de politie besproken worden. Als de jongeren de verf meteen na hun actie afgewassen hebben, dan kan ik er wel nog mee leven. Toch zal ik hen aanmanen dit niet meer te doen."





Bij Jong CD&V bevestigde men dat de verf meteen afgewassen werd. (RDK)