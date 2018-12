Restaurant Lebanon Palace dicht op bevel van arbeidsauditeur RDK

04 december 2018

Het Libanese restaurant Lebanon Palace op de Hippodroomlaan in Sterrebeek is zaterdagavond op bevel van de arbeidsauditeur gesloten omdat er allerlei personeelszaken niet in orde waren. De sluiting kwam er na een grootschalige controle in verschillende horecazaken in en rond Zaventem. Tijdens die controle werden enkele overtredingen op het gebied van het inzetten van werknemers vastgesteld. Om welke overtredingen het gaat, is niet duidelijk. Voorlopig is ook nog niet bekend wanneer het restaurant de deuren mag heropenen.