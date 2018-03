Resseler volgt Mark Vanlombeek op in gemeenteraad 27 maart 2018

02u59 0 Zaventem Marleen Resseler (CD&V) heeft gisteren de eed afgelegd als nieuw gemeenteraadslid. Ze volgt partijgenoot Mark Vanlombeek op, die eerder deze maand overleed.

Resseler is moeder van twee en is geboren en getogen in Zaventem. "Ik wil mijn ervaring volop inzetten om er een aangename leefgemeente van te maken, waar veel werkgelegenheid is en het prettig wonen is. Met bijzondere aandacht voor het verenigingsleven en culturele activiteiten, betaalbaar wonen voor jong en wat minder jonger. Kortom, voor meer levenskwaliteit in onze gemeente", aldus Marleen Resseler. Ze wordt ook bestuurslid bij afvalintercommunale Interza.





Aangezien Vanlombeek ook fractievoorzitter van CD&V was, moest de meerderheidspartij voor die functie eveneens op zoek naar een opvolger. Huidig gemeenteraadslid Hilde Van Craenenbroeck krijgt de eer. "We gaan samen nog een pak werk verrichten in de laatste maanden van deze legislatuur", zegt schepen Bart Dewandeleer.





Mark Vanlombeek was pas sinds deze legislatuur gemeenteraadslid. Hij belandde via boezemvriend en gewezen schepen Eric Van Rompuy in de politiek.De Sterrebekenaar overleed op zondag 4 maart aan kanker.





(RDK)