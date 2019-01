Renovatie iconische Sky Hall gaat laatste fase in Robby Dierickx

17 januari 2019

12u15 0 Zaventem De renovatiewerken aan de Sky Hall, de oude vertrekhal van de luchthaven van Zaventem, gaan hun laatste fase in. Momenteel krijgt het interieur vorm. Volgend jaar wil Brussels Airport het iconische gebouw een nieuwe publieke functie geven.

In 1956 werd de Sky Hall in sneltempo gebouwd naar aanleiding van Expo 58. Tot 1994 werd het pand gebruikt als vertrekhal, maar door de opening van de nieuwe vertrekhal kwam het gebouw leeg te staan. Drie jaar geleden vond de luchthaven het welletjes dat de Sky Hall er stond te verkommeren en werd beslist om de hal een nieuw leven te geven. Begin 2017 is men vervolgens gestart met de eerste fase van de renovatiewerken door de glas- en staalconstructie van de façade aan de tarmaczijde onder handen te nemen. Afgelopen zomer werd de dakconstructie gerenoveerd en nu is men aan de laatste fase – het interieur – begonnen.

Voor de renovatie van het interieur kiest de luchthaven ervoor om de originele inrichting zoveel als mogelijk te behouden. Zo worden het beeldbepalende cassetteplafond en het tegelpatroon van de vloer bewaard.

Welke bestemming de Sky Hall krijgt, zal binnenkort duidelijk worden. In het verleden waren er geruchten dat het een concertzaal zou worden, maar dat wilde Brussels Airport nooit bevestigen. Wel staat het vast dat de oude vertrekhal een publieke functie krijgt.