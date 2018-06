Renovatie dak sporthal met maand vertraging gestart 23 juni 2018

02u43 0 Zaventem Met een maand vertraging is de renovatie van het dak van de sporthal van Zaventem gestart. De vertraging kwam er omdat het wachten was op groen licht van de luchthaven voor het plaatsen van een kraan. De deadline van de werken - begin september - komt niet in het gedrang.

Normaal gezien hadden de werken op 7 mei moeten starten, maar omdat de luchthaven niet meteen akkoord ging met de plaatsing van een kraan, schoof de startdatum met een maand op. "Daardoor is men recent pas kunnen starten", zeggen sportschepen Erik Rennen en schepen van Openbare Werken Luk Vander Elst (beiden N-VA). "De werken zijn broodnodig, want de voorbije jaren regende het regelmatig binnen door de slechte staat van het parabooldak. Sportwedstrijden moesten regelmatig stilgelegd worden of clubs moesten zelfs forfait geven door wateroverlast. Beschamend voor een gemeente als Zaventem."





De vertraging heeft volgens de schepenen geen invloed op de deadline. "De aannemer laat ons weten dat de werken begin september klaar zullen zijn. Nadien worden ook nog enkele platte daken hersteld. Onder meer die van de judohal en de cafetaria. Met deze herstellingswerken willen we niet alleen de clubs en de scholen in perfecte omstandigheden laten sporten, maar willen we ook het energieverbruik doen dalen."





(RDK)