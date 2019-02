Regenboog centraal bij SK Nossegem WHW

24 februari 2019

20u13 0 Zaventem Ook in Nossegem heeft men vandaag deelgenomen aan het regenboogweekend. Regenboogcornervlaggen en -kapiteinsbanden sierden de match. De actie kadert tegen homofobie, racisme en andere vormen van ongelijkheid.

Dit weekend stond het prof – en amateurvoetbal in het teken van diversiteit en gelijkheid. Daarom organiseerde Voetbal Vlaanderen in samenwerking met de Pro League, ACFF en de KBVB een zogenaamd regenboogweekend.

Ook SK Nossegem deed mee. De standaard cornervlaggen werden vervangen door de regenboogcornervlaggen en de kapitein van de ploeg droeg een regenboogband.

“Hoewel de regenboogkleuren staan voor de LGBT-groep, willen we niet enkel strijden tegen homofobie. Bij SK Nossegem is iedereen gelijk, iedereen verdient het om te voetballen, ongeacht gender, cultuur, religie, huidskleur, geaardheid en/of fysieke beperking. Ieder persoon is gelijk, laat ze dan ook een sport beoefenen zonder enige vorm van racisme of ongelijkheid”, klinkt het bij de club.