Rechter gelooft dat betasten medepassagier ‘eenmalige misstap’ was WHW

28 januari 2019

18u04 0

Een 43-jarige Amerikaan is goed weggekomen voor de Brusselse strafrechter. De man werd vervolgd voor het betasten van een vrouw. Uiteindelijk kreeg hij slechts de opschorting.

Het incident deed zich voor in de nacht van 10 op 11 maart 2018 in een vlucht van Chicago naar Zaventem. Volgens een vrouwelijke passagier had de man zich opgedrongen aan haar. “Hij wisselde van plaats om naast mij te zitten, kuste de hele tijd mijn handen terwijl ik ze wegtrok en at ongevraagd mee uit mijn bord”, verklaarde ze tegen de politie. Uiteindelijk vroeg en kreeg ze een andere plaats in het vliegtuig. Dit weerhield de man er niet van om haar nogmaals op te zoeken. “Ik was in slaap gevallen. Plots tikte hij me op het hoofd. Ik draaide me om waarna hij enkele tikjes tegen mijn billen gaf”, aldus het slachtoffer. Ook enkele andere passagiers zagen alles gebeuren en spraken de man hierop aan. Aanvankelijk ontkende de man alles. Voor de rechter sprak zijn advocaat Sven De Kerpel andere taal. “Hij heeft zijn grenzen overschreden en is te ver gegaan. In een eerste reflex heeft hij ontkend. Dat was fout van hem.” Omdat hij over een blanco strafregister beschikte besloot de rechter hem niet te straffen. “De rechtbank gelooft dat dit om een eenmalige misstap ging.”