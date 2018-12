Rechter geeft Syrische vluchtelingen die minderjarige land binnen helpen geen straf: “Dit is een goede daad” WHW

20 december 2018

15u16 0 Zaventem Een koppel Syrische vluchtelingen dat een minderjarige zou geholpen hebben het land binnen te komen is zonder straf weggekomen. De rechter gaf hen de gunst van de opschorting. “Ze hebben iemand willen helpen om uit een hachelijke situatie weg te vluchten. Dat is een goede daad”, aldus de rechter.

Op 12 december 2017 was een minderjarige jongen zonder paspoort aangekomen met een vlucht vanuit Athene. Hij werd door de douane opgepakt. Uit onderzoek bleek dat hij samen had gereisd met een Syrisch gezin. De douane vond het vreemd dat het gezin zich met drie mensen -vader, moeder en een zoon- had aangeboden terwijl ze met vier hadden gereisd. Bij een huiszoeking bij het gezin in Destelbergen werd het paspoort van de tweede zoon gevonden en al snel bleek dat er geprobeerd was om de opgepakte minderjarige op die tweede zoon te doen lijken.

Zo was een stuk uit zijn wenkbrauw geschoren omdat die tweede zoon daar een litteken had. Erg zorgvuldig waren ze wel niet te werk gegaan. Ze hadden immers de foute wenkbrauw geschoren. “Het gezin heeft geprobeerd de minderjarige het land binnen te smokkelen. Ze hebben er wel geen voordeel bij gewonnen waardoor er van mensensmokkel geen sprake is”, aldus het parket. Voor beide ouders werd vorige maand dan ook een celstraf van 1 jaar gevorderd.

Vrijspraak gevraagd

De verdediging had de vrijspraak gevraagd. “Mijn cliënten zijn zelf al zeven jaar op de vlucht voor de Syrische burgeroorlog. Bovendien hebben ze een dochter verloren en wilden ze ‘iets goeds’ doen. Zij weten wat het is om herenigd te willen worden met hun familie, zoals die minderjarige dat ook wilde. Zij hadden geen kwaad in de zin en waren niet uit op geldgewin, ze hebben enkel uit humanitaire overwegingen gehandeld.”

De rechter hield mooi het midden tussen beide visies. “Beklaagden hebben moedwillig het paspoort van hun zoon gebruikt om het slachtoffer het land in te helpen”, klonk het, “toch is het aannemelijk dat ze een leven wilden redden nadat ze zelf een dochter hadden verloren. Ze wilden een goede daad stellen door iemand te helpen ontsnappen uit een hachelijke situatie. Gezien hun blanco strafregister is de opschorting dan gepast.”