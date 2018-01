Raad voor Vergunningsbetwistingen buigt zich over uitbreiding moskee 02u44 0 Foto Lukas De moskee in de Hoogstraat is gevestigd in dit huis. Zaventem Nadat eerder het schepencollege en vervolgens de provincie weigerden een vergunning uit te reiken voor de uitbreiding van de moskee in de Hoogstraat in Zaventem is het nu de Raad voor Vergunningbetwistingen die zich over het dossier moet buigen. Moslimvereniging Islah wil het aantal bezoekers van 100 naar 230 optrekken met de uitbreiding.

Een jaar geleden weigerde het schepencollege de bouwvergunning voor de uitbreiding van de moskee in de Hoogstraat. Islah had plannen om de gebedsruimte voor mannen te verdubbelen in oppervlakte, de moskee rolstoeltoegankelijk te maken en op termijn een nieuwe vleugel met ofwel vijf leslokalen ofwel drie noodwoningen in de Doggeweg te bouwen. Na de uitbreiding zal er voor 230 bezoekers plaats zijn, terwijl er vandaag iets meer dan 100 binnen kunnen. Er komen elf bovengrondse en 18 ondergrondse parkeerplaatsen. "Te weinig parkeergelegenheid", liet schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V) weten. Enkele weken voordien had de gemeenteraad namelijk een nieuwe parkeerverordening goedgekeurd. "Sindsdien moeten gemeenschapscentra in 0,3 plaatsen per bezoeker voorzien en niet langer in 0,1 plaatsen per bezoeker. Voor de moskee zou dat overeenkomen met ongeveer 90 parkeerplaatsen, maar die staan niet in de plannen."





Omdat de moslimvereniging en de ontwerper van het uitbreidingsplan van oordeel waren dat de parkeerverordening nog niet van kracht was toen de bouwaanvraag ingediend werd in september 2016 gingen ze in beroep bij de provincie, die de vergunning ook weigerde. "Nu proberen we ons gelijk te halen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen", aldus de architect, die anoniem wil blijven. "Ons bezwaar is al ontvankelijk verklaard. We wachten nu een beslissing af."





"We zijn zeker niet tegen een renovatie van de moskee, maar een uitbreiding is er ruimtelijk gezien niet mogelijk", zegt Dewandeleer. "We voeren wel gesprekken met de moskee om tot een overeenkomst te komen. Stel dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen ons ongelijk geeft, dan zullen we zien wat we nog kunnen doen." (RDK)