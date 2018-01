PVG Projects in beroep tegen weigering vergunning carwash 02u30 0 Zaventem Nadat het gemeentebestuur van Zaventem in november weigerde om een bouwvergunning voor een megacarwash langs de Leuvensesteenweg in Nossegem af te leveren, gaat PVG Projects nu in beroep tegen die beslissing. Tot ongenoegen van de omwonenden, die de carwash verafschuwen.

Nadat de mobiliteitsambtenaar een negatief advies gaf, besloot het schepencollege van Zaventem in november geen bouwvergunning uit te reiken voor de megacarwash in Nossegem. Eerder kreeg de firma Conimmo NV al twee keer rood licht kreeg, waarna hetzelfde gebeurde met PVG Projects. Volgens de gemeente zou de carwash voor extra verkeersoverlast op de Leuvensesteenweg zorgen. De firma legt zich echter niet neer bij de beslissing van het schepencollege en gaat in beroep bij de provincie.





Slecht doordacht plan

In de buurt begrijpt men niet dat er beroep aangetekend wordt. "Ze weten duidelijk van geen ophouden", aldus Eleni Ouzounakis, die lid is van het buurtcomité. "Wanneer gaan ze eens begrijpen dat het gewoon een heel slecht doordacht plan is? Hoe vaak moet je nee als antwoord krijgen?"





Nu al knelpunt

Net als de gemeente vrezen ook de omwonenden extra fileleed in de omgeving. "We hebben al verschillende industriële zones in de buurt", weet Dirk Vandenboer. "Waarom dan een gigantische carwash in een woonzone? Het kruispunt aan de afrit Sterrebeek van de E40 is nu al een knelpunt. Meer dan 1.000 extra wagens die elke dag in en uit die carwash rijden is het laatste dat we nodig hebben. Om nog maar te zwijgen over de luchtkwaliteit en geluidshinder."





De provincieraad moet zich nu buigen over het beroep en kan uiteindelijk toch een bouwvergunning uitreiken. "Wij zullen ons met alle mogelijke middelen blijven verzetten tegen deze megacarwash. Het kan niet zijn dat de stemmen van honderden inwoners niet tellen", besluit Dirk Vandenboer. (DBS/RDK)