Provincie polst naar tevredenheid gebruikers F3-fietssnelweg 07 juni 2018

De provincie Vlaams-Brabant vraagt fietsers om hun mening te geven over de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel. Gisteren werden alle gebruikers getrakteerd op een koffiekoek. Meteen kregen ze de vraag om een enquête over de F3-snelweg in te vullen.





Sinds kort prijken maar liefst 200 bordjes langs het parcours van de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel. Daarnaast werden op 229 plaatsen op de 31 kilometer lange route wegmarkeringen aangebracht. Dit alles moet de fietsers begeleiden op hun rit. Maar wat vinden de fietsers er nu zelf van? Met die vraag zit de provincie Vlaams-Brabant en daarom lanceert men een enquête. Gisteren werd het startschot gegeven in Zaventem, waar gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) koffiekoeken uitdeelde aan de fietsers. "Zo kunnen we het fietsbeleid beter afstemmen op het profiel en de behoeftes van de fietser."





Rens Gijsen fietst dagelijks van Schaarbeek naar Leuven en vindt de bebording en wegmarkeringen meer dan geslaagd. "De aanduidingen waren nodig, want op sommige plaatsen wijkt de fietssnelweg van het traject naast het spoor af. Los daarvan is de route tussen Leuven en Brussel zeer aangenaam voor fietsers."





De enquête kan ingevuld worden op www.vlaamsbrabant.be/elkefietsertelt. (RDK)