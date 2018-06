Protest tegen mogelijke knip Woluwelaan OP- EN AFRITTENCOMPLEX BRUSSELSE RING MOGELIJK GESCHRAPT ROBBY DIERICKX

20 juni 2018

02u36 1 Zaventem Een groep inwoners van Sint-Stevens-Woluwe protesteert tegen de plannen van de afschaffing van het op- en afrittencomplex van de Brusselse ring naar de Woluwelaan. "We zullen kilometers moeten omrijden", klinkt het. Ook hekelen ze de komst van een - volgens hen overbodige - fietstunnel onder het Woluwedal.

Ze hebben de voorbije jaren al heel wat te lijden gehad, de inwoners van Sint-Stevens-Woluwe. De ingrijpende werken aan het Woluwedal, één van de drukste kruispunten in onze regio, lagen maandenlang stil en werden daardoor na 2,5 jaar slechts voor de helft afgewerkt. Voor de tweede fase wordt momenteel nog een nieuwe aannemer gezocht. Verwacht wordt dat de werken begin volgend jaar hervatten. Aan die tweede fase werd onlangs ook de aanleg van een fietstunnel toegevoegd. Opvallend: de fietstunnel komt net aan de zijde van het Woluwedal die de voorbije jaren vernieuwd werd. "De pas heraangelegde zone wordt dus opnieuw opgebroken om er een fietstunnel aan te leggen. Absurd", zegt Patrick Delaunoy van 1932Works, het actiecomité dat de omwonenden recent oprichtten.





Fietspad stopt

"Bovendien is zo'n fietstunnel voorlopig geheel overbodig. Wat verderop, op Brussels grondgebied, stopt het fietspad namelijk. Wat ben je dan met zo'n fietstunnel als de fietser enkele honderden meters verderop niet meer verder kan?"





"We zijn momenteel in onderhandeling met het Brussels gewest, waar men plannen heeft om het fietspad door te trekken tot in de hoofdstad", repliceert Marijn Struyf van De Werkvennootschap, de instantie die de werken aan het Woluwedal overnam van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Het fietspad wordt namelijk een HST-fietssnelweg. Het klopt dat de fietstunnel in een zone komt die pas heraangelegd werd. De initiële plannen van de heraanleg van het kruispunt dateren al van 2013 en sindsdien is de visie over de werken veranderd."





Kostbare minuten

De omwonenden hekelen ook de plannen van de afschaffing van het op- en afrittencomplex van de Brusselse ring naar de Woluwelaan. "Als dit gebeurt, moeten we omrijden tot aan de afrit Kraainem van de E40 om thuis te geraken", aldus nog Delaunoy. "Daardoor verliezen we dagelijks enkele kostbare minuten. Ik raad De werkvennootschap aan om het op- en afrittencomplex nu al eens drie dagen lang volledig af te sluiten. We zullen dan meteen zien hoe nefast de gevolgen van die maatregel zullen zijn."





Volgens Marijn Struyf gaat het slechts om een idee en is nog niets beslist. "Maar met die ingreep willen we het sluipverkeer in de regio op de Brusselse ring houden. Het klopt dat sommige inwoners daardoor enkele kilometers zullen moeten omrijden, maar het zal wel rustiger worden in hun wijk. We hebben de plannen al twee keer voorgelegd aan de omwonenden en gaan nu verder met de ontwerpfase."





Meer informatie over het actiecomité op 1932works.be.