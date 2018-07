Professionele drugskoerier krijgt 42 maanden cel 31 juli 2018

02u30 0

Een 63-jarige man uit Den Haag is veroordeeld tot 42 maanden cel voor het smokkelen van MDMA-pillen. De man werd op 27 maart gecontroleerd toen hij wilde vertrekken naar Bolivië. In een dubbele bodem in zijn valies werden zeven pakken zwarte folie aangetroffen. Deze bleken gevuld te zijn met MDMA-pillen. In totaal wilde de man op deze manier zo'n negen kilogram pillen het land uit smokkelen. Hij bleek al meermaals veroordeeld te zijn voor drugssmokkel. Het parket had eerder al 42 maanden gevorderd. Zelf wenste hij niets te zeggen ter zijner verdediging. "Ik denk dat de Belgische staat mij niet zal kunnen beschermen als ik hier spreek." De rechter kon dan ook niet anders dan hem te veroordelen tot de gevorderde straf. "De beklaagde is niet de doorsnee sukkelaar die geronseld is in het kader van een grote criminele organisatie. Hij is een beroepskoerier", klonk het in het vonnis. (WHW)