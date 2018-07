Prikactie bij printerleverancier Konica Minolta 06 juli 2018

02u46 0

Een vijftigtal werknemers van printerleverancier Konica Minolta hebben op initiatief van de drie vakbonden gisteren tussen 8.00 en 9.30 uur voor de poorten van het bedrijf een prikactie gehouden. Ze eisen duidelijkheid van de directie over het lot van een dertigtal werknemers bij de ondersteunende diensten. Eerder dit jaar kondigde Konica Minolta aan om die diensten uit te besteden naar bedrijven in Roemenië, maar sindsdien is er niet meer gecommuniceerd over die plannen. Er heerst dan ook heel wat onrust bij het personeel.





De vakbonden vinden het onaanvaardbaar dat de betrokken werknemers al maandenlang in grote onzekerheid verkeren en eisen dat de directie snel duidelijkheid schept. Volgens de vakbonden wordt hierbij ook de in het bedrijf geldende cao werkzekerheid met de voeten getreden. Ze dreigen met een echte stakingsactie. "De directie verbergt zich achter het feit dat zij zelf nog geen concreet zicht heeft op de situatie. Nochtans deelden ze eerder mee dat er een beslissing zou genomen worden op 28 juni. Sindsdien is er echter geen enkele communicatie meer geweest", aldus een mededeling van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Bij Konica Minolta Zaventem werken 276 mensen.





(DBS)