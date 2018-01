Postbode beschadigt grasperkjes tijdens krantenronde 02u42 0 Lukas De krantenbezorger laat overal in de straat bandensporen achter in de grasperkjes. Zaventem Enkele buurtbewoners in de R. Schumanlaan ergeren zich steeds meer aan de postbode die 's ochtends hun kranten komt brengen. De man weigert om uit zijn auto te stappen tijdens zijn ronde en vernielt zo heel wat grasperkjes. Bpost onderzoekt de zaak.

"Ik heb hem nog nooit kunnen betrappen, maar ik ben er 100 procent zeker van dat onze krantenbezorger te lui is om uit zijn wagen te komen. Wie gaat er anders zo over onze grasperkjes rijden?", zegt Dirk De Volder. Volgens De Volder en zijn buren rijdt de postbode de grasperkjes op met zijn wagen en steekt dan vervolgens door het autoraam de krant in de brievenbus. "Ik begrijp wel dat die mensen onder druk staan. Alles moet tegenwoordig heel snel gebeuren en als postbode wil je zoveel mogelijk tijd winnen. Geen wonder dan dat ze zulke toeren uithalen."





Klacht indienen bij Bpost

Rond Kerstmis merkten ze voor het eerst schade aan de perkjes op. "Het is natuurlijk niet het einde van de wereld, al proberen we ondertussen toch maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de krantenbezorger ons grasperkje niet meer kan oprijden", aldus De Volder. "Zo parkeert mijn vrouw haar wagen ervoor of zetten we zelfs onze afvalbak buiten, ook al mag dat niet. Die grasperkjes zijn in feite van de gemeente, maar wij moeten ze wel onderhouden."





De Volder heeft ook de politie al gecontacteerd. "Maar die vertellen me dat ze niets kunnen doen. Bpost moet dat intern eerst regelen. Ik heb al geprobeerd om een klacht in te dienen bij Bpost, maar voorlopig zonder succes. Ik geraak niet eens door het keuzemenu heen."





Bij Bpost zijn ze intussen op de hoogte van het probleem. "We hebben aan de collega's ter plaatse gevraagd om een onderzoek te starten", zegt Walter Van Wolputte van Bpost. (VDBS)