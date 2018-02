Portugees smokkelt heroïne 'ten gevolge van fiscale schulden' 06 februari 2018

02u49 0 Zaventem Een 35-jarige Portugees is veroordeeld tot 36 maanden cel voor het smokkelen van heroïne.

De man werd op de luchthaven opgepakt nadat er maar liefst negen kilogram heroïne in zijn bagage werd aangetroffen. "Ik wist niet dat het om drugs ging, maar ik had wel een vermoeden dat ik met iets illegaals bezig was", gaf hij toe tegen de politie. Hij had immers 4.000 euro gekregen van enkele mannen als hij 'iets' voor hen wilde meesmokkelen. Dat geld kon hij goed gebruiken, want naar eigen zeggen kampte hij met een enorme schuldenlast aan de fiscus. De rechter had geen oren naar dat excuus. "Heroïne brengt de gezondheid én de financiële toestand van gebruikers ernstige schade toe", klonk het.





Gezien hij goed meewerkte en over een blanco strafregister beschikte, besloot de rechter hem slechts 36 maanden cel te geven.





(WHW)