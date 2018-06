Pop-uprecyclagepark omgetoverd tot stort SLUIKSTORTERS DUMPEN TONNEN AFVAL IN FAZANTENLAAN ROBBY DIERICKX

29 juni 2018

02u57 0 Zaventem Sluikstorters hebben woensdagnacht een stort achtergelaten in de Fazantenlaan in Zaventem. Zetels, matrassen, karton,... er werd van alles gedropt. "Dat mensen zo'n mooi initiatief verbrodden, is onbegrijpelijk", zucht milieuschepen Erik Rennen.

Zowel in de Fazantenlaan als in de Vilvoordelaan konden mindermobiele Zaventemnaars gisterochtend hun afval droppen in een mobiel recyclagepark van afvalintercommunale Interza. "Het is de bedoeling dat mensen kleine hoeveelheden afval meebrengen naar het mobiele park en bij voorkeur te voet of met de fiets komen en niet met de wagen", liet schepen Erik Rennen (N-VA) op voorhand weten.





Sluikstorten

Groot was dan ook zijn verbazing toen hij gisterochtend - nog voor de opening van het mobiele recyclagepark - vernam dat er in de Fazantenlaan een enorme berg afval lag. "Hier word ik ziek van", zegt de schepen furieus. "Dan nemen we samen met Interza het initiatief om mensen die niet of minder mobiel zijn te helpen door een pop-uprecyclagepark te openen en dan gebeurt dit. Van omwonenden hoorde ik dat er woensdagnacht blijkbaar heel wat wagens in de Fazantenlaan zijn gestopt om afval te dumpen. Op een bepaald moment stond er zelfs een file omdat er zoveel volk was. Blijkbaar hebben sluikstorters de aankondiging van het mobiel recyclagepark aangegrepen om hier hun ding te kunnen doen."





Zetels, matrassen, karton, valiezen, een fiets, een bureaustoel, kasten: de berg afval is gigantisch. "De gemeente zal weer mogen instaan voor de opkuis", zucht Rennen. "Uiteindelijk is het de belastingbetaler die voor dit alles moet opdraaien. Het is een schande dat mensen dit durven doen. Gelukkig hebben we al tien adressen tussen het afval gevonden. De sluikstorters zullen zich aan een gepeperde rekening mogen verwachten."





Camera's

Volgens de schepen betekent dit echter niet het einde van de mobiele recyclageparken. "Het is pas de eerste keer dat we hier problemen mee hebben. In de Vilvoordelaan hebben we het al drie keer georganiseerd en daar was nooit overlast. Ook vandaag (gisteren, nvdr) trouwens niet. In totaal kwamen zestig mensen wat afval afgeven. In de toekomst zullen we mogelijk wel maatregelen nemen daags voor zo'n mobiel recyclagepark neerstrijkt in een wijk. Als we tegen dan al over mobiele camera's beschikken, kunnen we ze op voorhand al ter plaatse zetten om sluikstorters te betrappen."