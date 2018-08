Pop@Park al aan zevende editie toe 11 augustus 2018

02u33 0

Op woensdag 15 augustus vindt in het Park Mariadal in Zaventem de zevende editie van Pop@Park plaats. Het festival wordt traditiegetrouw na de jaarlijkse jogging Dwars Door Zaventem georganiseerd. Bucklefish, winnaar van de Pop@Park Rockrally 2018, start om 17.30 uur. Nadien is het de beurt aan André Brasseur & Band (18.45 uur). Om 20.30 uur brengt Bart Peeters met zijn 'De Ideale Mannen' zijn beste hits. Om 22.30 uur staat Level Six op het podium, waarna de muzikale avond afgesloten wordt door dj Steff. Overdag is het aan de sportievelingen in het Park Mariadal. Tijdens de jogging Dwars Door Zaventem staan loopwedstrijden van verschillende afstanden op het programma. Ook kan er gewandeld en gefietst worden rond de luchthavengemeente. Voor de kinderen zijn er vanaf 10 uur springkastelen. Tussen 13 en 17 uur zijn er allerlei workshops en randanimatie. Om 16 uur is er voor peuters en kleuters de Karamellenloop, een race naar wat lekkers. (RDK)