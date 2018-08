Politiecontroles na klachten inwoners 11 augustus 2018

De lokale politie van Zaventem heeft de voorbije dagen verschillende controleacties gehouden op enkele plaatsen in de gemeente omdat inwoners klaagden over overlast van jongeren. Zo werden verschillende jongeren gisteren gecontroleerd in het Park Mariadal. "De laatste weken ontvingen we enkele klachten van inwoners, omdat jongeren voor overlast zorgen", zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). "Het gaat dan voornamelijk om lawaaihinder tot 's avonds laat, maar ook omdat ze heel wat afval rond laten slingeren. Daarnaast zou er de laatste tijd ook drugs gebruikt en gedeald worden. Met de inzet van de politie willen we niet alleen de inwoners beschermen, maar ook de jongeren."





Resultaten van de controleacties zijn er vooralsnog niet.





(RDK)