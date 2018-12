Politie zoekt man die kopstoot uitdeelde tijdens avondmarkt Robby Dierickx

20 december 2018

09u18 0 Zaventem De federale politie is op zoek naar een man die op 8 september tijdens de avondmarkt van Sterrebeek een stevige kopstoot gaf aan een buurtbewoner. Die laatste had even voordien een groepje mensen aangesproken nadat hij zag dat er tegen een gevel geplast was. Daarop werd de dader agressief. Het hele gebeuren werd gefilmd.

Een jongeman wilde op zaterdagavond 8 september omstreeks 23.30 uur zijn appartement langs de Mechelsesteenweg in Sterrebeek binnen wandelen toen hij zag dat er urine tegen de gevel hing. Wat verderop stond een groepje van negen jongeren. Hij sprak hen hierop aan, waarop een discussie ontstaat. Wanneer het slachtoffer voelt dat de situatie dreigt te ontaarden, wandelt hij weg. Maar net op dat moment komt de agressieveling op hem af en geeft hem een kopstoot op zijn neus. De dader wordt nadien door zijn vrienden tegengehouden. Het slachtoffer verwittigt de politie, waarop de jongeren wegstappen.

De feiten werden gefilmd door een bewakingscamera aan het flatgebouw. Op de beelden is te zien hoe de dader zichtbaar dronken eerst een deur wilt intrappen, maar daar niet in slaagt. Vervolgens plast hij tegen de gevel.

Omdat de dader mogelijk ook nog in verband gebracht kan worden met andere ernstige feiten, is de politie naar hem op zoek. De man is ongeveer tussen de 25 en de 30 jaar oud, meet tussen de 1,75 en de 1,80 meter en is normaal gebouwd. Hij heeft kort blond haar en had die avond een onverzorgd stoppelbaardje. Hij droeg een witte trui met zwarte strepen en een jeans.

Wie informatie over de man heeft, kan de federale politie bereiken via de website of via 0800/30.300.