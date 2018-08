Politie zoekt eigenaars van 19 fietsen 22 augustus 2018

De lokale politie van Zaventem gaat op zoek naar de eigenaars van negentien fietsen die de voorbije weken en maanden op haar grondgebied, in Zaventem, Sint-Stevens-Woluwe, Sterrebeek en Nossegem, aangetroffen werden. De foto's van de fietsen staan op de Facebookpagina van de politiezone. Eigenaars die hun fiets menen te herkennen, kunnen contact opnemen met de politie via 02/719.10.10. Ze moeten een bewijs van eigendom kunnen voorleggen. Een aankoopfactuur, bewijs van aangifte van de diefstal of foto met de fiets zijn geldig. (RDK)