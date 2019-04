Politie Zaventem controleert een voertuig en vindt drie keer drugs JCV

12 april 2019

13u38 0 Zaventem De politie van Zaventem heeft afgelopen zaterdag drie mannen betrapt op drugsbezit. Dat was het resultaat van de controle van een enkel voertuig. De bestuurder had drugs op zak. Door de passagier en een kompaan te volgen, kon deed de politie nog twee drugsvondsten.

De politie controleerde zaterdag 6 april een voertuig in het centrum van Zaventem. De agenten merkten daarbij een sterke cannabisgeur op. De 34-jarige bestuurder uit Boutersem leverde een positieve speekseltest af en moest zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen inleveren. Hij had ook een hoeveelheid cannabis en wat geld op zak, die in beslag werden genomen. Een huiszoeking op zijn adres in Boutersem leverde nog eens een 15-tal weedplanten op.

De passagier van het voertuig, een 35-jarige uit Bertem, werd na de controle opgepikt door een 36-jarige man uit Kraainem. “Onze agenten vonden dat het om een verdacht figuur ging”, zegt Wendy Biesmans, woordvoerster van de zone Zaventem. “Daarom heeft onze recherche beslist om hem te volgen.”

De man uit Bertem en de man uit Kraainem trekken daarop naar een woning in Bertem om deze leeg te halen. Daar treft de politie nog eens 16 weedplanten aan.

Als klap op de vuurpijl vindt de politie ook in de woning van de man uit Kraainem een hoeveelheid cannabis. Alle drugs werden door de politie in beslag genomen.