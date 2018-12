Politie verzegelt shishabar Le QG Verschillende overtredingen vastgesteld tijdens grootschalige controle Robby Dierickx

02 december 2018

19u43 0 Zaventem De lokale politie heeft de omstreden waterpijpbar Le QG in Sint-Stevens-Woluwe verzegeld. Tijdens een grootschalige controle in de nacht van zaterdag op zondag werden er verschillende overtredingen vastgesteld. Enkele personen werden ook een tijdje opgepakt. Ondertussen probeert de gemeente via de rechter een definitieve sluiting van Le QG af te dwingen.

De politie viel zaterdagavond in verschillende horecazaken in Zaventem binnen voor een periodieke controle. Daarbij werden onder meer controles uitgevoerd op de sociale zekerheid, maar ook op de arbeidswetgeving en nog enkele andere aspecten. In de omstreden shishabar Le QG in de Kleine Kerkstraat in Sint-Stevens-Woluwe waren klaarblijkelijk voldoende redenen om de bar te sluiten. Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) kan voorlopig weinig kwijt over de zaak. “Het was de arbeidsauditeur die beslist heeft dat de zaak tijdelijk verzegeld moet worden. Details over de inbreuken die er vastgesteld werden, kan ik niet geven.”

De komende dagen zullen de politie, het parket en het schepencollege bekijken of en wanneer de zaak de deuren kan heropenen. Los van deze controle is de gemeente een procedure gestart om een definitieve sluiting van de waterpijpbar af te dwingen. Reden? De uitbater opende zijn zaak in maart zonder broodnodige vergunning. Aangezien hij het pand in de Kleine Kerkstraat, waarin tot enkele jaren geleden kruidenierszaak De Cuyper onderdak had, tot een horecazaak omvormde had hij een stedenbouwkundige vergunning nodig. Pas afgelopen zomer diende de man een vergunningsaanvraag in, maar die werd in oktober geweigerd door het schepencollege. Volgens de gemeente is de locatie niet geschikt voor een shishabar. Zo zijn er te weinig parkeerplaatsen voorzien, wordt het rookverbod niet nageleefd, is de zaak tot veel te laat geopend en is het voor de gemeente onaanvaardbaar dat de uitbater pas maanden na de opening zijn stedenbouwkundige vergunning aanvroeg.

Positief advies Hoge Raad

Om die laatste reden trok het schepencollege naar de Hoge Raad van de Handhavingsuitvoering met een adviesaanvraag over de herstelvordering. “En die Hoge Raad geeft ons nu een positief advies”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). “Concreet betekent dit dat de Hoge Raad adviseert dat het gebouw in haar oorspronkelijke staat hersteld moet worden. Met andere woorden: de uitbater moet zijn waterpijpbar opnieuw ombouwen tot een handelspand.”

Met dat positief advies trekt de gemeente nu naar de rechter. “Als gemeente kunnen we de definitieve sluiting van de waterpijpbar immers niet forceren”, aldus nog Dewandeleer. “Alleen een rechter kan die beslissing nemen.”

Uitbater Olivier Karakut liet in oktober al weten dat hij de houding van de gemeente niet begrijpt. Volgens hem deed hij alles wat hem gevraagd werd. Hij is dan ook van plan om “de beste advocaat van het land” onder de arm te nemen om de rechtszaak tegen het gemeentebestuur te winnen.