Politie verwelkomt tweede hondengeleider 20 juni 2018

02u36 0 Zaventem De lokale politie van Zaventem heeft haar hondenteam uitgebreid. Sinds deze maand beschikt de politiezone namelijk over een tweede gebrevetteerde patrouillehondengeleider.

Na inspecteur Vanderborght, die vorig jaar in dienst trad met haar Hollandse herder Thaikon, is inspecteur Devroede sinds deze maand de tweede hondengeleider. Samen met zijn Mechelse herder maakt hij het hondenteam compleet. "Zo'n team kan een meerwaarde betekenen bij allerlei opdrachten en tussenkomsten", vindt Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld).





"Zo kunnen ze ondersteuning bieden bij lokale ordediensten, acties, huiszoekingen en evenementen. Daarnaast verlenen ze ook bijstand bij moeilijke interventies zoals tussenkomsten met gevaarlijke dieren, vechtpartijen of inbraakalarmen. Tot slot zijn ze tijdens de patrouilles te voet steeds zichtbaar en zijn de hondengeleiders vlot aanspreekbaar voor de inwoners."





De politiehonden mogen dan wel deel uitmaken van het politieteam, waar ze beschouwd worden als volwaardige partners of 'collega's', toch zijn ze geen eigendom van de politiezone.





De honden behoren immers toe aan hun baasjes, die zelf instaan voor de dagelijkse verzorging van de viervoeters. De twee inspecteurs van het team interventie en toezicht kregen de functie van hondengeleider overigens toegevoegd als deeltaak. (RDK)