Politie redt hond uit hete auto 28 juli 2018

02u29 0

De lokale politie heeft gisterenochtend een hond uit een wagen gered. "Een bewoner hoorde de hond al geruime tijd blaffen", zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). "De politie was rond 6.40 uur ter plaatse, toen was het al 24 graden." De politie kon de hond bevrijden via een raam dat op een kiertje stond. De hond had geen eten of drinken. "Hij werd meegenomen naar het politiecommissariaat waar hij enkele uren later opgehaald werd door de eigenaar, een man uit Schaarbeek. Ik vind het maar logisch dat het baasje een proces-verbaal krijgt, want een dier verdient ook de nodige zorgen", aldus de burgemeester. (VDBS/RDK)