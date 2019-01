Politie neemt ruim 25 kg feestvuurwerk in beslag DBS

02 januari 2019

18u19 0 Zaventem Ondanks het verbod in het politiereglement werd met de jaarwisseling weer heel wat vuurwerk afgestoken in Zaventem. De lokale politie heeft er in totaal ruim 25 kg feestvuurwerk in beslag genomen. Er werden meerdere pv’s opgesteld. De betrokkenen mogen een fikse boete verwachten.

Het vuurwerk wordt opgehaald door de FOD Economie voor verdere afhandeling. “Vuurwerk is mooi, maar mensen zijn zich niet steeds bewust van het gevaar dat het met zich meebrengt”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Het is in onze regio in de eerste plaats enorm gevaarlijk voor het luchtverkeer. Daarnaast gebeuren jaarlijks ook vele ongelukken bij het afsteken van vuurwerk door leken. Wie houdt van vuurwerk kan hiervan best genieten op de grote evenementen en in de steden die gereglementeerd professionele vuurwerkshows aanbieden.”

Het afsteken van vuurwerk of het oplaten van vuurballonnen in en rond een luchthaven is gereglementeerd in GDF-12 van het Directoraat-Generaal Luchtvaart.