Politie houdt gerichte verkeerscontroles RDK

11 januari 2019

De lokale politie van Zaventem heeft woensdagochtend een gerichte controle gedaan in het kader van het verplicht gebruik van de fietsverlichting. Tussen 7.30 en 8.30 uur werden 111 fietsers gecontroleerd. Er werden achttien waarschuwingen gegeven. Aansluitend werd van 9 tot 12 uur ook een controle gehouden op asociaal en onaangepast gedrag in het verkeer. Daarbij werden drie processen-verbaal opgesteld wegens verkeersonveilig gedrag, zes processen-verbaal inzake foutparkeren, drie pv’s voor het niet dragen van de gordel en zeven pv’s voor gsm-gebruik achter het stuur. De politie benadrukt dat dergelijke acties in de toekomst herhaald zullen worden op Zaventems grondgebied.