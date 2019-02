Poes Bassie al twee weken vermist op luchthavensite: baasje overweegt gerechtelijke stappen tegen Brussels Airport Robby Dierickx

17 februari 2019

10u17 2 Zaventem Ondanks verschillende zoekacties van vrijwilligers op en rond de luchthaven van Zaventem is Bassie de kat al ruim twee weken vermist. De moed zakt baasje Ilse Machielsen in de schoenen omdat ze vindt dat ze geen begrip noch medewerking van de luchthaven krijgt. “Als er niet snel verbetering in komt, dan stap ik naar de rechter”, klinkt het.

Op donderdag 31 januari verdween de drie jaar oude kat Bassie op de luchthaven van Zaventem na een vlucht uit Turkije. De Nederlandse Ilse Machielsen trof op de bagageband alleen een beschadigde en lege kennel aan. Sindsdien is het baasje met een ware zoekactie bezig onder de naam #waarisBassie. Vooral rond de luchthaven zijn verschillende zoekteams – veelal mensen die Ilse Machielsen niet kent maar die spontaan hun hulp aanbieden – actief. “Ik ben die mensen bijzonder dankbaar”, aldus het Nederlandse baasje. “Zelf woon ik op ruim een uur rijden van Zaventem, dus ik kan de trip onmogelijk dagelijks maken. Met affiches hopen we mensen aan te sporen om ons te contacteren indien ze Bassie zouden zien. Ondertussen waren er al twee zogenaamde zichtmeldingen van Bassie: één aan de militaire luchthaven en één aan de Delhaize van Melsbroek. Op beide plaatsen werden vangkooien geplaatst, maar voorlopig zonder resultaat.”

Zo vrolijk Ilse Machielsen wordt van de spontane hulp van omwonenden van de luchthaven, zo kwaad is ze op Brussels Airport. “Ik krijg geen begrip noch medewerking van de luchthaven”, klinkt het. “Wanneer ik om meer informatie vraag, krijg ik die niet. Niet van Brussels Airport, niet van TUI Fly en al zeker niet van bagageafhandelaar Aviapartner. Tien dagen geleden werd Bassie gespot op veiligheidscamera’s op Zaventem, maar men wil ons niet zeggen in welke zone van de luchthaven dat was. Nochtans zou dat onze zoekactie vergemakkelijken. Als de luchthaven niet snel menselijker wordt, dan overweeg ik gerechtelijke stappen. Ik eis dat er meer gedaan wordt zodat de kansen op het terugvinden van Bassie stijgen.”

Machteloos

De onzekerheid over waar de kat momenteel verblijft, begint stilaan te wegen op Ilse Machielsen. “Ik voel me echt machteloos”, luidt het. “Maar ik geef de hoop op een goede afloop niet op. De zoekacties rond Zaventem worden voortgezet, dus ik hoop dat we Bassie eindelijk zullen vinden.”

Nathalie Pierard, woordvoerder van Brussels Airport, is verrast dat het baasje van Bassie aan gerechtelijke stappen denkt. “Het personeel van de luchthaven is namelijk ook op zoek naar de kat”, zegt ze. “Zo hebben we alle werknemers afgelopen woensdag tijdens de nationale staking expliciet gevraagd om een extra oogje in het zeil te houden op de lege tarmac. Als luchthaven zijn we echter niet verantwoordelijk voor de vermissing van de kat. Het is Aviapartner die voor de afhandeling instond.”