Platform Luchthavenregio: "Forum 2040 is gemiste kans"

Het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant, dat alle burgemeesters van de provincie en de provincie zelf vertegenwoordigt, vindt het Forum 2040 een gemiste kans. Met dat Forum 2040 wilde de luchthaven in dialoog treden met alle betrokkenen over haar toekomstvisie.

In het dialoogplatform was plaats voor een tachtigtal omwonenden, lokale besturen, vertegenwoordigers van actiegroepen, organisaties uit het middenveld, luchthavenbedrijven en experts. Tijdens vier sessies werden de uitbreidingsplannen uit de doeken gedaan en kwamen studiebureaus uitleg geven over de gevolgen voor de mobiliteit, geluid, ruimtelijke ordening en luchtkwaliteit. "Maar tot een echte dialoog kwam het niet", laat men bij het Platform Luchthavenregio weten. "Nochtans hadden we bij de start van Forum 2040 een aantal randvoorwaarden geformuleerd waarmee we pleitten voor een echt participatief proces met een andere methodologie die noodzakelijk was om het draagvlak te versterken. Maar zover kwam het dus niet."





Duurzame ontwikkeling

Ook lieten de Vlaams-Brabantse burgemeesters weten dat een capaciteitsuitbreiding van de luchthaven niet nodig is. "We vragen Brussels Airport om het toekomstige exploitatiemodel af te stemmen op de mogelijkheden die vandaag al beschikbaar zijn met de huidige startbaanconfiguratie", klinkt het nog. "De delegatie van lokale besturen heeft het Forum 2040 alle kansen gegeven. We hebben in alle sessies gepleit voor een duurzame ontwikkeling van de luchthaven binnen de huidige ruimtelijke grenzen, en met aandacht voor een evenwicht tussen economie, leefbaarheid en milieu. De informatie die gedeeld werd tijdens het Forum was interessant voor alle participanten, maar het kwam nooit tot een dialoog, noch een consensus over de voorliggende plannen. We vragen meer inspanningen van de luchthavenuitbater om te luisteren naar de bekommernissen van haar omwonenden."





