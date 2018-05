Platform Luchthavenregio: "Eerst vliegwet nodig" 19 mei 2018

Het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant, bestaande uit de burgemeesters van regio Leuven en regio Halle-Vilvoorde en de provincie, wil dat minister Bellot voorlopig niets wijzigt aan de windnormen. Volgens het Platform moet er eerst een globaal samenwerkingsakkoord over de exploitatie van de luchthaven tot stand komen tussen de federale overheid en de gewesten. Ook is er nood aan een vliegwet die een evenwichtige spreiding bindend moest vastleggen. Het Platform herinnert de minister ook aan de verplichting om een milieueffectenstudie uit te voeren over de geluidshinder. "Alleen zo kan de regering op basis van objectieve gegevens en criteria een evenwichtige verdeling van geluidsoverlast rond Zaventem uitwerken", luidt het.





Lange tijd werd geen studiebureau gevonden dat die studie wilde doen, maar gisteren liet de minister weten dat er nu toch een aangesteld is.





