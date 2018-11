Plantdag in speelbos ‘Het Zeen’ RDK

21 november 2018

15u18 0



De gemeente Zaventem en het Regionaal Landschap Brabantse Kouters organiseren op 16 december een plantdag in het speelbos in park Het Zeen in Sterrebeek. Kinderen, pubers, mama’s, papa’s, grootouders of vrienden van Sterrebeek zijn die dag welkom om kleine boompjes te planten voor de aanleg van het eerste deel van het speelbos. De plantactie, die tussen 10 en 12 uur gehouden wordt, komt er nadat er eerder dit jaar tientallen bomen gerooid werden. De gemeente gaat namelijk een speelbos maken in een tot voor kort verwilderd bos. Het schepencollege maant inwoners aan om zelf een spade mee te brengen. Iedereen zal kunnen aanduiden welke boom hij of zij geplant heeft zodat de groei van de boom opgevolgd kan worden.