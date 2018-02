PassPort-gebouw nog niet opgeleverd, wel al volledig verhuurd 06 februari 2018

02u47 0 Zaventem Nadat eerder al Microsoft, KPMG en Tribes besloten te verhuizen naar de luchthaven van Zaventem, nemen binnenkort ook Redevco en Etex hun intrek in het nieuwe PassPort-gebouw naast de vertrekhal. De luchthaven wil de zakenwereld meer en meer naar Zaventem lokken.

Vorig jaar al opende het Gateway-gebouw, dat pal naast de vertrekhal gebouwd werd, de deuren. Sindsdien heeft de firma Deloitte er onderdak in. Ondertussen wordt de laatste hand gelegd aan het nabijgelegen PassPort-gebouw. Maar nog voor het gebouw opgeleverd is, is het al volledig verhuurd. Zo beslissen nu ook specialist in winkelvastgoed Redevco en bouwmaterialengroep Etex naar de luchthaven van Zaventem te verhuizen. Zij zullen in het PassPort-gebouw het gezelschap krijgen van werknemers van KPMG, Microsoft en Tribes. Beide bedrijven halen de goede mobiliteit rond de luchthaven aan als voornaamste reden om naar Zaventem te verhuizen.





Met de komst van deze nieuwe spelers op het luchthavendomein, bevestigt Brussels Airport haar aantrekkingskracht voor de zakenwereld en de Belgische economie. "Dit beantwoordt volledig aan de toenemende noden inzake mobiliteit bij ondernemingen en hun werknemers", meent Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport. "Met Deloitte, KPMG, Microsoft, Tribes en nu dus ook Redevco en Etex, ontvangt de luchthaven een groeiend aantal internationale topondernemingen. Die worden aangetrokken door de vele mogelijkheden die Brussels Airport als multimodaal knooppunt biedt, de vlotte bereikbaarheid en de voordelen die verbonden zijn aan de diensten die je op een luchthaven vindt." (RDK)