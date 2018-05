Partnergeweld was "dagelijkse kost" 24 mei 2018

02u47 0 Zaventem Een dertiger uit Zaventem riskeert tien maanden cel voor partnergeweld.

Op 22 mei 2017 moest de politie tussenbeide komen toen de beklaagde en zijn vriendin in een hevige ruzie verwikkeld waren. Ze bleken allebei stomdronken te zijn. De vrouw had blauwe plekken op de schouders, doordat haar vriend haar ruw vastgegrepen had. "Dit moet dagelijkse kost geweest zijn", aldus het parket. "Daarom werd besloten om hem te vervolgen."





De man kampt met een drankprobleem, maar toch kon het parket hem geen behandeling als probatievoorwaarde voorstellen. De dertiger beschikt al over een goedgevuld strafregister en daarom riskeert hij nu een effectieve straf. Uitspraak: 14 juni. (WHW)