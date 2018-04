Parking De Motte krijgt eindelijk opknapbeurt 27 april 2018

02u29 1

Al jaren ligt de parking van zwembad De Motte er erbarmelijk bij, maar midden mei komt er eindelijk verandering in. De parking wordt volledig heraangelegd en er komt een speciale zone voor bussen.





De heraanleg van de parking van gemeentelijk zwembad De Motte werd maandagavond goedgekeurd door de Zaventemse gemeenteraad. Volgens de laatste planning starten de werken midden mei. "Die werkzaamheden zijn broodnodig", weet schepen van de Technische Dienst Peter Rosel (Open Vld). "De parking ligt er al jaren bijzonder slecht bij. Er zijn putten van een halve meter diep, waardoor je er eigenlijk niet goed meer op kan rijden. Daarom gaan we nu voor een volledige vernieuwing. Er komen een onderlaag, een afwateringssysteem en een asfaltlaag. De hele parking wordt hertekend, maar de oppervlakte verandert niet."





In tegenstelling tot nu zullen er na de werken geen bussen en vrachtwagens meer op kunnen rijden. "Er komt wel een speciale zone voor bussen, waar ze passagiers kunnen afzetten om nadien elders in de omgeving plaats te zoeken. De werken zullen in totaal vier weken duren. Tijdens die periode is de parking ontoegankelijk en moeten zwemmers hun wagen onder meer op het Kerkplein plaatsen."





De werken kosten in totaal 400.000 euro.





(RDK)