Parkfeesten aan kasteel 21 juni 2018

Op zondag 24 juni vinden op het privédomein van mevrouw de Selliers de Moranville in Sterrebeek de jaarlijkse Parkfeesten plaats.

Van 10 tot 20 uur staan daar tal van activiteiten op de planning. Aan en in de orangerie is er een ambachtenmarkt. In het park zelf kunnen kinderen een bezoekje brengen aan een mobiele kinderboerderij, staat er een springkasteel, en is er een grimestand. Voorts brengt de Koninklijke Muziekvereniging Broedermin een concert, en brengt een Britse dansgroep de nodige ambiance. Wie honger heeft, kan bij één van de foodtrucks terecht. (RDK)