Parkeerschijf binnenkort niet meer nodig op zaterdag 01 februari 2018

Over enkele maanden zal het niet meer nodig zijn om de parkeerschijf op zaterdag te leggen in Zaventem. De gemeenteraad keurde enkele nieuwe wijzigingen aan het reeds aangepaste parkeerplan goed.





"Op zaterdag stelt het probleem van de langparkeerders - werknemers en reizigers van Brussels Airport - zich minder dan op weekdagen", zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). "We kregen van heel wat inwoners de vraag om de blauwe zones op zaterdag af te schaffen. We stemmen hiermee in en zullen de situatie na een tijdje evalueren. Blijkt dat er toch parkeerproblemen ontstaan op zaterdag, dan komen we terug op onze beslissing."





Voorts zullen enkele straten ten noorden van de spoorlijn geen blauwe zone van twee uur maar wel van vier uur krijgen. Alle informatie over het parkeerbeleid wordt op de gemeentelijke webstek geplaatst. Het aangepaste parkeerplan treedt in de lente in voege.