Park Liekendael binnenkort in nieuw jasje 08 februari 2018

02u27 0 Zaventem Het Park Liekendael in het centrum van Sint-Stevens-Woluwe wordt de komende weken in een nieuw jasje gestoken. Door de hoge struiken weg te halen, moet het onveiligheidsgevoel bij de omwonenden verdwijnen. Voorts komen er onder meer een nieuwe speeltuin en een multifunctioneel sportterrein.

Het was tijdens een bewonersvergadering in het kader van het participatieproject Zaventem aan Zet dat de bewoners van Sint-Stevens-Woluwe bijna twee jaar geleden aangaven dat er iets moet veranderen aan het Park Liekendael in het centrum van de Zaventemse deelgemeente. Zo vroegen ze meer sociale controle, meer verschillende kleuren in het park, een klim- en klauterparcours en een multifunctioneel sportterrein zoals dat in Zaventem voor de sporthal.





"We hebben dan ook beslist om op de wensen van de bewoners in te gaan", verduidelijkt schepen van Openbare Werken Luk Vander Elst (N-VA). "Zo zullen de hoge struiken weggehaald worden zodat er meer sociale controle is, waardoor het onveiligheidsgevoel in het park daalt. Daarnaast komt er een nieuw speeltuig voor de kinderen. De wandelpaden krijgen dan weer een frisse opknapbeurt en zodra de aanleg van het multifunctioneel sportterrein aan Het Zeen in Sterrebeek afgerond wordt, zal eenzelfde veldje in het Park Liekendael in Sint-Stevens-Woluwe aangelegd worden."





De werken starten binnenkort en moeten voor het begin van de paasvakantie klaar zijn. "Op langere termijn wordt mogelijk het hele centrum van Sint-Stevens-Woluwe onder de loep genomen, maar dat is niet meer voor deze legislatuur", besluit schepen Vander Elst. (RDK)