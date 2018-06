Park Liekendael 2.0: speelser en veiliger 13 juni 2018

02u25 0 Zaventem Park Liekendael, in het centrum van Sint-Stevens-Woluwe, heeft een nieuw jasje gekregen. Op vraag van omwonenden werd het park veiliger, maar ook speelser gemaakt.

Tijdens het participatieproject 'Zaventem aan Zet' lieten de inwoners van Sint-Stevens-Woluwe weten dat Park Liekendael dringend aan vernieuwing toe was. Het lag er wat verlaten bij en omwonenden voelden zich er ook niet al te veilig meer. Het schepencollege koos er daarom voor om, in samenspraak met de buurt, bijna heel het park open te trekken en te vernieuwen, zodat het veiligheidsgevoel kon terugkeren. Er kwamen nieuwe speeltuigen, een multifunctioneel sportterrein en een vernieuwde petanquebaan.





"Het Park Liekendael was het eerste project van 'Zaventem aan Zet' dat we officieel konden inhuldigen", zegt schepen van Participatieve Democratie en Wijkwerking Bart Dewandeleer (CD&V). "De inwoners van Sint-Stevens-Woluwe hebben deze locatie zelf kunnen kiezen en mochten mee nadenken over hoe het park er kon uitzien. Als schepen van Jeugd vind ik het heel positief dat de kinderen van Woluwe opnieuw een hele nieuwe en aangename speelplek hebben. Ook voor de Chiro is de vernieuwing van het park trouwens ideaal, want hun lokalen in de Kleine Kerkstraat liggen vlak naast het park. De jeugdbeweging krijgt er nu ook een multifunctioneel sportveldje bij." (RDK)