Outsourcing 49 werknemers Atos ‘on hold’ Robby Dierickx

28 februari 2019

15u15 0 Zaventem De outsourcing van 49 werknemers van de Unify, een afdeling van ICT-groep Atos, in Beersel gaat voorlopig niet door. De directie zette de transfer naar de nieuwe firma NSC Global on hold na protest van personeel en vakbonden.

Op vrijdag 1 maart hadden 49 werknemers van de Unify-afdeling ondergebracht moeten worden in de nieuwe, pas opgericht onderneming NSC Global. Omdat er heel wat onduidelijkheid was over die transfer voerden zo’n zestig werknemers vorige week donderdag actie voor de hoofdzetel van Atos in Zaventem. Die actie wierp duidelijk haar vruchten af, want de directie van Atos keert nu op haar stappen terug en stelt de outsourcing van de 49 personeelsleden tijdelijk uit. “Hoe lang er uitstel is, is nog niet duidelijk”, zegt ACV-vakbondssecretaris Tijs Hostyn.

De vakbonden en de directie zullen eerst nog samenzitten om de concrete stappen en gevolgen van de outsourcing te overlopen. De bonden willen onder meer duidelijkheid over de gevolgen op de loon- en arbeidsvoorwaarden.