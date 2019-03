Oud vredegerecht gaat onder de sloophamer Omwonenden betreuren dat hun hun sociaal project met moestuin moet verhuizen Robby Dierickx

26 maart 2019

18u55 0 Zaventem De gemeente gaat het oude, vervallen vredegerecht in de Vilvoordelaan in Zaventem verkopen. In de plaats komen een horecazaak en flats. Daardoor moeten ook het Repair Café, het Tweedekanshoekje en het moestuinproject van enkele buren verhuizen, waarschijnlijk naar de site van de nieuwe scoutslokalen. “Maar die ligt afgelegen, waardoor ons project de helft van haar opzet verliest”, aldus de buren.

Exact vijf jaar geleden verhuisde het Zaventemse vredegerecht noodgedwongen van het vervallen pand in de Vilvoordelaan naar een gebouw langs de Leuvensesteenweg. Vervolgens stond het gebouw vier jaar leeg, tot enkele omwonenden in de lente van vorig jaar met een sociaal buurtproject startten. In de tuin achter het oude vredegerecht legden ze een volksmoestuintje aan. Buren die een handje komen helpen, kunnen er enkele zelfgekweekte groenten mee naar huis nemen. Ondertussen hebben ook het Repair Café en kringloopwinkel Het Tweedekanshoekje onderdak in enkele ruimten in het gebouw die nog in een degelijke staat zijn.

Maar maandagavond besliste de gemeenteraad om de hele site van het voormalige vredegerecht te verkopen. “Het gebouw is zo versleten dat de herstellingswerken ons een pak geld zouden kosten”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Daarom hebben we beslist om het van de hand te doen. De opbrengst gaat naar de werking van het OCMW, dat eigenaar is van het pand. Het zal afgebroken worden en op de gelijkvloerse verdieping komt een winkel of horecazaak.” De kans is reëel dat er ook een tiental appartementen bovenop de handelsruimte komen.

De verkoop betekent evenwel dat het buurtproject, het Repair Café en het Tweedekanshoekje de site binnen enkele maanden moeten verlaten. De gemeente overweegt alles te verhuizen naar de nieuwe scoutslokalen in de Imbroekstraat. Die staan in de week immers leeg. De moestuin zou in een afgebakende zone naast de lokalen aangelegd worden. “Wij hebben voorlopig nog niets vernomen van die verhuisplannen”, zegt Herwig Sterckx, één van de drijvende krachten achter het buurtproject. “Maar als we effectief naar de Imbroekstraat moeten, dan verliest het project de helft van haar opzet. Nu zitten we in het centrum van de gemeente in een straat waar dergelijk initiatief absoluut nodig is voor de sociale cohesie, terwijl de scoutslokalen afgelegen liggen. De vraag is dus of de twintig à dertig helpende handen ook mee zullen verhuizen. Hopelijk zijn er nog andere opties.”

Uithoek gemeente

Ook oppositiepartij N-VA betreurt de keuze van het schepencollege om het oude vredegerecht te verkopen, al gaf de partij in de vorige legislatuur wel zelf nog groen licht voor de verkoop toen ze mee in de meerderheid zat. “Maar toen stond het gebouw nog leeg”, zegt gewezen schepen Erik Rennen. “Nu hebben er drie mooie projecten onderdak. Zij zullen noodgedwongen naar een uithoek van de gemeente moeten verhuizen. Waarom kan men de onderste verdieping niet behouden voor het Repair Café en het Tweedehandshoekje, en de tuin voor het buurtproject?”

“Bij de opstart van de moestuin en het Tweedekanshoekje en de verhuis van het Repair Café naar het oude vredegerecht maakten we de initiatiefnemers al duidelijk dat het slechts een tijdelijke locatie was”, antwoordt Holemans. “Bovendien moeten ze nog niet meteen weg. Hoogstwaarschijnlijk kunnen ze er zelfs nog een hele zomer blijven.”