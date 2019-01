Oppositiepartij N-VA schiet klimaatvoorstellen CD&V af Robby Dierickx

31 januari 2019

09u10 0 Zaventem “Doorzichtig, oude wijn in nieuwe zakken en een gemiste kans.” Zo omschrijft oppositiepartij N-VA de klimaatvoorstellen die CD&V deed tijdens de voorbije Zaventemse gemeenteraad. “Ons milieu en het klimaat verdienen beter dan een opportunistisch ad hoc-beleid”, klinkt het.

Neen, N-VA loopt niet hoog op van de klimaatvoorstellen die voormalig coalitiepartner CD&V afgelopen maandagavond deed tijdens de gemeenteraad. De christendemocraten willen een klimaatplan opstellen, maar ondanks dat N-VA er ook een voorstander van is, noemt men de voorstellen te doorzichtig. “Begin deze maand stelde de nieuwe Open Vld-CD&V-meerderheid haar beleidsverklaring voor, waar we amper nieuwe elementen in terugvinden inzake klimaat”, merkt voormalig milieuschepen en huidig oppositieraadslid Erik Rennen (N-VA) op. “Van het burgemeestersconvenant, dat duidelijke doelstellingen bundelt, is niets meer terug te vinden in de beleidsverklaring. Maar plots, na enkele klimaatbetogingen, heeft CD&V opnieuw het licht gezien en komt men met een doorzichtig voorstel. Zo zijn de voorstellen rond LED-verlichting allerminst nieuw. Een deel ervan werd zelfs al uitgevoerd. Oude wijn in nieuwe zakken dus.”

Nog volgens N-VA hechten Open Vld en CD&V te weinig belang aan het milieu. “Dat merk je wanneer je naar de verdeling van de bevoegdheden van de schepenen kijkt”, pikt Tom De Vits in. “De bevoegdheid Milieu en Duurzaamheid werd versnipperd over drie verschillende schepenen. Een gemiste kans.”