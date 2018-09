Opladen Tesla's met dieselgenerator is 'fake news' 05 september 2018

02u29 0

Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) en Jean-Pierre Van Thienen, korpschef van de lokale politie, zijn niet tevreden met de berichten op een Nederlandse autoblog en sociale media als zouden de twee nieuwe Tesla's van de politie opgeladen worden door een dieselgenerator. "Fake news", noemen ze het allebei. "De elektrische laadpalen staan achter de noodstroomgenerator."





Als eerste politiezone nemen de inspecteurs van Zaventem deze week twee elektrische Tesla's in gebruik. Daags na de voorstelling ervan verschenen op sociale media allerlei berichten dat de wagens opgeladen zouden worden door een vervuilende dieselgenerator. Diegenen die de berichten gepubliceerd hadden, baseerden zich op een foto waarop het lijkt dat de oplaadkabel aangesloten is op de generator. Ook een Nederlandse autoblog nam het bericht over.





"Niet correct"

"De berichtgeving is echter niet correct", zeggen burgemeester Ingrid Holemans en korpschef Jean-Pierre Van Thienen. "Achter de dieselstroomnoodgenerator staan namelijk twee laadpalen die de honderd procent groene stroom leveren voor de elektrische politievoertuigen. De noodgenerator staat er alleen om het commissariaat bij een stroompanne van elektriciteit te voorzien."





In de toekomst komen er achttien laadpalen bij. De politie krijgt de komende jaren namelijk een nieuw commissariaat. De nieuwe laadpalen zullen rechtstreeks op de hoogspanningscabine aangesloten worden. Bovendien komen er ook zonnepanelen op het nieuwe gebouw. (RDK)