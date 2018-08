Opkuis puin in Zeenpark begonnen 03 augustus 2018

In het Zeenpark is een aannemer begonnen aan de grote opruim. Bij het kappen van tientallen bomen de voorbije maanden werd ondergronds een heleboel puin gevonden. In het park komen wandel- en fietspaden, speeltuigen en een nieuw onderkomen voor Chiro Mik Mak.





"In totaal moet er duizend ton puin geruimd worden", zegt schepen Bart Dewandeleer (CD&V). "Een aannemer is er deze week mee gestart. Zodra die werken afgerond zijn, kunnen we beginnen met de heraanleg van het gebied van acht hectare groot. In tegenstelling tot het andere deel van het Zeenpark, dat de voorbije jaren heringericht werd en waar vooral recreatie centraal staat, is er in dit tweede gedeelte meer aandacht voor de natuur. Er zullen in totaal 15.000 bomen aangeplant worden. De eerste 4.500 worden dit najaar tijdens een boomplantactie geplant. Daarnaast komen er wandel- en fietspaden, enkele speeltuigen en krijgt ook Chiro Mik Mak van Sterrebeek er onderdak."





Opvallend: bij de beplanting van de zone kunnen ook andere gemeenten hun duit in het zakje doen. "Gemeenten die op hun grondgebied bomen gekapt hebben en die kapwerken moeten compenseren met de aanplanting van nieuwe bomen maar daar geen geschikte locatie voor hebben, kunnen ons een vergoeding betalen zodat wij in hun plaats bomen in het Zeenpark kunnen aanplanten. Zo vermijden ze dat ze een hoger bedrag in het bomencompensatiefonds moeten pompen", besluit Dewandeleer. (RDK)