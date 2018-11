Open Vld en CD&V knikkeren N-VA uit meerderheid Liberalen en christendemocraten beginnen met 16 op 31 zetels aan gewaagde legislatuur Robby Dierickx

28 november 2018

08u36 16 Zaventem Zaventem wordt de komende zes jaar bestuurd door Open Vld en CD&V. De twee partijen verwijzen daarmee huidige coalitiepartner N-VA – met zeven zetels de tweede grootste partij – naar de oppositiebanken. De liberalen spreken van een gebrek aan respect bij N-VA en kiezen daarom voor een nipte meerderheid met CD&V. Samen hebben ze immers slechts 16 van de 31 zetels.

Ze hebben er lang op moeten wachten, maar zes weken na de stembusgang kent de Zaventemnaar eindelijk het toekomstige bestuur. Na Nieuwjaar verdelen Open Vld (twaalf zetels) en CD&V (vier zetels) de postjes. De huidige coalitiepartner N-VA, die er op 14 oktober een zetel op vooruit ging en met zeven zetels de tweede grootste partij van Zaventem werd, wordt uit de meerderheid ‘gebonjourd’. “Het respect van N-VA binnen het huidige schepencollege was zoek”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld), die ook na Nieuwjaar de sjerp zal dragen. Het zijn dan ook voornamelijk de liberalen die N-VA buitenspel gezet hebben. CD&V vroeg immers wekenlang om de partij van kopman Erik Rennen – met ruim 1.800 stemmen de op één na populairste politicus in Zaventem – aan boord te houden. “We hebben zelfs gezegd dat we desnoods postjes of bevoegdheden wilden inleveren, maar Open Vld hield voet bij stuk en als kleinste partij konden we niet dwars blijven liggen”, zegt Bart Dewandeleer (CD&V). “Deden we dat wel, dan dreigde Zaventem onbestuurbaar te worden. Daar heeft de inwoner niets aan.”

Plooien gladgestreken

Opvallend: de nieuwe meerderheid zal slechts 16 van de 31 zetels tellen en is daarmee bijzonder nipt. Een gewaagde zet gezien de interne strubbelingen die Open Vld zes jaar geleden in de ban hielden. Toen wilden zes liberalen zich immers afscheuren van de partij om samen met het toenmalige kartel sp.a-Groen-Leef en N-VA een meerderheid tegen toenmalig burgemeester Francis Vermeiren (Open Vld) te vormen. Het kwam tot een zaak bij de Raad van State, waardoor diepe wonden geslagen werden bij de blauwen. Zo’n nieuwe ‘coup’ kan meteen de doodsteek voor de coalitie betekenen. “We hebben Open Vld dan ook expliciet gevraagd of alle plooien binnen de partij gladgestreken zijn alvorens onze handtekening te zetten”, aldus nog Bart Dewandeleer. “Holemans heeft ons verzekerd dat alle problemen opgelost zijn.”

Pro Zaventem

“Alles is inmiddels uitgepraat en alle neuzen wijzen opnieuw in dezelfde richting”, bevestigt de burgemeester. “We beseffen dat we een nipte meerderheid hebben, maar in het verleden was dat ook al het geval en dat draaide goed uit. Bovendien komen onze programmapunten goed overeen met die van CD&V, dus we hebben een uitstekende basis om na Nieuwjaar samen deze gemeente te besturen. We hebben ook even met Pro Zaventem (twee zetels) gepraat, maar we hadden het gevoel dat er te weinig eenheid is binnen die partij.”

Op de intentieverklaring is het nog even wachten, maar de postjes zijn ondertussen wel al verdeeld. Zo krijgt Open Vld behalve het burgemeesterschap ook 4,5 schepenambten, terwijl CD&V het met 2,5 schepenambten moet doen. Voor de liberalen worden Dirk Philips, Piet Ockerman, Wim Driesen, Martine Robberechts en Alihsan Özkan (vanaf 1 januari 2022) schepen. CD&V krijgt met Bart Dewandeleer de eerste schepen, met Hilde Van Craenenbroeck de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en met Hamid Akaychouh een schepen van 1 januari 2019 tot 31 december 2021. Bij Open Vld verliezen Peter Rosel, Natalie Miseur en Wim Desloovere (die niet op de lijst stond) hun schepensjerp.

“De komende weken werken we ons programma verder af en vervolgens zullen we alle toekomstige projecten toelichten in de vier verschillende deelgemeenten”, besluit Holemans.